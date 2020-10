Alumnas denuncian a profesor de la UNAM que pide sexo por calificaciones

Un profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue exhibido en redes sociales luego de que hablara con una alumna la posibilidad de tener relaciones sexuales a cambio de mejorar una calificación.

El clip fue compartido por el Colectivo Toffana y muestra al docente teniendo una conversación durante una sesión en línea, donde al parecer sólo se encuentra una alumna y el catedrático hablando sobre cómo mejorar una nota académica “Mira como ahora es presencial no te puedo proponer sexo así es que no se me ocurre” menciona el maestro y finaliza la grabación.

Tras la polémica en redes, la Facultad de Química de la UNAM, informó que dos profesores serían separados del contacto con los estudiantes tras sus comentarios, uno de ellos del departamento de Fisicoquímica y otro de Matemáticas y aunque sus nombres no fueron revelados por la institución, los alumnos comentaron el apellido de los dos docentes implicados, quienes según el alumnado, han hecho comentarios misóginos por varios años.

Es Arturo Zentella, un profesor de la Facultad de Química. Posted by Colectiva Toffana on Monday, October 19, 2020

Pese a la aparente separación de los catedráticos la comunidad estudiantil no estuvo satisfecha con la respuesta de las autoridades pues exigen que ambos profesores sean cesados permanentemente de sus actividades en la institución educativa.

"Separar" por qué no los expulsan y proceden legalmente? Eso es lo que se tiene que hacer, no SEPARAR — Karen (@SamothKaren) October 20, 2020

Hasta el cierre de la presente, las autoridades de la Facultad de Química no han respondido a las inquietudes estudiantiles.

