Manifestantes protestan en Cochabamba en rechazo de la victoria del partido de Evo Morales

Cientos de personas se manifestaron el miércoles en la ciudad boliviana de Cochabamba para rechazar la victoria del partido del expresidente Evo Morales en las elecciones presidenciales del país.

Las imágenes muestran a los manifestantes ondeando banderas bolivianas y acusando al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) David Arce de fraude electoral.

“Una vez más Bolivia ha sido víctima de un fraude electoral que no vamos a permitir que vuelva a consumarse”, dijo la activista política Carla Faval.

“Como madre y ciudadana boliviana, no me voy a cansar, no me a cansar de gritar libertad para Bolivia, jamás dictadura”, dijo la activista Lucía Durán.

Con el 86% de los votos escrutados hasta el miércoles, Arce, que se presentó a las elecciones como candidato del MAS con David Choquehuanca como vicepresidente, lidera el computo electoral con el 52,4% de los votos.

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en segundo lugar a bastante distancia, con el 31,5 por ciento de los votos emitidos, mientras que el líder de extrema derecha Luis Fernando Camacho, habría obtenido solo el 14,1 por ciento.

