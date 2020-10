¡Qué bárbara! Mujer es lanzada de un autobús después de escupirle a un pasajero

A través de redes sociales se viralizó un video donde se puede observar como una mujer es arrojada de un autobús después de haber escupido en la cara de otro usuario en la línea de transporte colectivo de la ciudad de Vancouver, Canadá.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

Las imágenes muestran desde un principio a la mujer de pie y sin cubrebocas; segundos después la queja de un usuario por su falta de seguimiento a las medidas de seguridad sanitaria del Covid-19. En seguida, viene el escupitajo hacía hombre que hace el reclamo y la respuesta de él es con un empujón que termina por sacar a la mujer del autobús en el que viajaban.

Ante esta situación, las autoridades de la ciudad actuaron al respecto. El sargento de la policía de tránsito de Metro Vancouver, Clint Hampton, informó que el caso se encuentra en las primeras fases de investigación.

