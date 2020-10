Tifón deja 8 desaparecidos, miles de desplazados en Filipinas

Un rápido tifón se alejó el lunes de Filipinas tras dejar al menos ocho desaparecidos, obligar a más de 120 mil personas a huir de sus poblados e inundar zonas rurales, según las autoridades.

Las autoridades locales dijeron que al menos dos personas han muerto, pero la agencia nacional de respuesta a los desastres no las ha verificado.

El tifón avanzó la tarde del lunes hacia el oeste en dirección al Mar de la China Meridional, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora.

Durante la noche pasó sobre las provincias insulares al sur de la capital, Manila, que sufrió vendavales pero evitó daños mayores.

Villagers riding a rickshaw maneuver along an overflowing dam at the border between Cavite province and Las Pinas city, in Las Pinas, Philippines, 25 October 2020. 📷 epa-efe / Francis R Malasig #philippines #typhon #molave #epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/EoE43SAEXG

— european pressphoto agency (@epaphotos) October 25, 2020