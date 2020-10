Carlos Cuevas responde si cree que su hermana Aida en verdad tiene daño psicoemocional

Tras la demanda que ratificó Aida Cuevas por violencia interfamiliar a su hermano Carlo, el abogado de la cantante, Alfonso Arnáez, pidió hacerle una prueba pericial para saber si existe o no daño psico-emocional por todas las cosas que ha dicho su hermano mediáticamente.

Este lunes el letrado de la demandante acudió a la agencia 50 donde señaló que efectivamente su cliente sí ha sufrido daño psicoemocional por parte de su hermano, a quien le preguntamos su opinión sobre este tema que sigue su curso desde hace un mes.

“Todo quieren hacer mediáticamente estos cuates, es una pericial más y ver cómo funciona, yo voy a tener mi pericial y no hay nada más de lo que he contado hasta ahorita bendito sea Dios”, expresó a JDS el cantante.

El bolerista tendrá que presentar la misma prueba ya que Ley así lo estipula para las partes afectadas. Al preguntarle si cree que en verdad le ha hecho algún daño a su hermana por las declaraciones que él ha hecho sobre ella, así respondió.

“Eso lo tendrá que decidir el médico legista y luego se lo dirá al MP, tarda dos semanas según mis abogados, entonces como existe una carpeta de investigación todos tenemos que hacerla, un procedimiento más que hay que acatar y la ley es la ley”

Lo que es real son amenazas que el cantante ha recibido en su casa y por teléfono desde que inició esta demanda por parte de su hermana Aida. “Claro que ha habido amenazas desde que empezaron con este rollo, a mi casa y todo eso”, asumió.

Sin embargo, Aida no quiere que Carlos le pague el daño que le ha hecho de manera económica, más bien que se olvide de su existencia y no la mencione más a decir de su abogado. “Desde hace 5 años me puse la restricción de no hablar con ella no sé de dónde saca tantas cosas, haya ellos y su conciencia”, apuntó.

Por lo pronto, Carlos Cuevas alista lo que será su sexto concierto vía streaming ahora junto a su amigo Francisco el próximo 30 de octubre con el que espera tener éxito como le ha pasado en los anteriores, además de que se ha convertido en el artista mexicano que más show ha tenido redituables para todos.

“Me hace sentir feliz de esto, no ha ido bien gracias a Dios sacando para el ‘chivo’ como dicen”, dijo asegurando que con este show así como todos los que lleva con sus amigos ha funcionado muy bien por la plataforma de E-ticket.

