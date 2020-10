Más de 200 mil banderas blancas honran a las víctimas del Covid-19 en Washington D.C.

Más de 200 mil banderas blancas en representación de cada víctima del covid-19 fueron exhibidas este martes en el Armory Parade Ground de Washington D.C.

Volunteers cover the D.C. Armory Parade Ground with flags to memorialize the victims of COVID-19. pic.twitter.com/hVNoQVNwJU

La instalación, llamada "En Estados Unidos, ¿cómo pudo suceder esto?" fue ideada por la artista Suzanne Brennan Firstenberg para enviar un fuerte mensaje sobre el alto número de muertes, así como para establecer un lugar para que la gente pueda llorar a sus fallecidos.

The DowntownDC BID invites you to place flags in honor of friends and family members lost to COVID , between 10/23 – 11/6 with @inamericaflags

An estimated 240,000 flags will be planted on the DC Armory Parade Ground. Flags will be added daily as the death count rises. pic.twitter.com/vAaNB7k37m

— DowntownDC (@DowntownDCBID) October 23, 2020