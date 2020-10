Así se ve el tránsito masivo en París antes del inicio de una nueva cuarentena

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede observar el tránsito de París horas antes de el inicio de un nuevo confinamiento impuesto el pasado 28 de octubre por el Presidente Emmanuel Macron para impedir el aumento de contagios de Covid-19 en su país.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020