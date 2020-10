Diseñan un casco de astronauta para evitar que los niños se contagien de Covid-19

La empresa colombiana de innovación 'Quality Life Concept’ ha creado la versión infantil de su casco que funciona como burbuja de protección ante el coronavirus.

Las imágenes filmadas el miércoles en Bogotá muestran al ingeniero y emprendedor Andrés Felipe Giraldo con su hijo Santiago jugando en el parque, mientras usan el casco que se asemeja al que utilizan los astronautas en el espacio.

Más de 200 mil banderas blancas honran a las víctimas del Covid-19 en Washington D.C. El homenaje a las víctimas del Covid-19 también fue puesto para crear conciencia entre la población de Estados Unidos

“Es el resultado de un proceso científico y de ingeniería donde hemos logrado un producto que lo puedes usar casi en cualquier circunstancia, el cual te va a mantener protegido y aislado dentro de una cotidianidad”, explicó el ingeniero.

Captura de pantalla

El prototipo original es el resultado de 84 configuraciones diferentes, hasta que dieron con el diseño adecuado. Funciona mediante un sistema eléctrico que hace que el aire circule por el interior con una mayor cantidad de oxigeno y evita que ingresen partículas.

Fieles rompen la sana distancia por Covid-19 para venerar San Judas Tadeo Los principales templos para venerar a San Judas Tadeo permanecerían cerrados por la pandemia de Covid-19, pero cientos de fieles llegaron desde la noche para cantar las mañanitas

“Se genera presión positiva ¿qué quiere decir eso? por ejemplo si yo tengo, digamos en este caso que es de orejas descubiertas yo me muevo y se me abre un poquito la zona de sujeción el aire sale, el aire no entra, entonces al tener más presión adentro que afuera el aire va a tender a salir”.

El casco está compuesto por una estructura plástica, una parte eléctrica, una batería y filtros “que retienen el 99,97% de las partículas”.

Lo más visto en Publimetro TV:

Con llamada falsa de banco roban 355 mil pesos a adulto mayor El robo ocurrió en agosto pasado, justo después de que la víctima moviera los recursos a una cuenta de débito

Rescatan a animales afectados por los incendios forestales en Brasil La Asociación Mata Ciliar, organización sin fines de lucro, ha recibido animales silvestres heridos de Sao Paulo y otros estados del Brasil durante los últimos 30 años