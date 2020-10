Escuela suspende a profesor que discriminó a alumno con dificultad para hablar

En Tamaulipas, un profesor del Tecnológico de Ciudad Victoria fue evidenciado a través de un video difundido en redes sociales por el mal trato que le da a los alumnos en su clase en línea; a uno de ellos lo discriminó por tener problemas para hablar.

Primero, a una de las alumnas la regaña porque su micrófono presentaba fallas técnicas, mientras que a otro alumno, le niega su participación por tener dificultades para hablar a lo que él responde que así habla.

"Mira tu tienes una voz que no se te escucha bien, no es muy clara, tienes problemas de salud que tienes que arreglar, que tú y tu familia tienen que resolver, a parte tu equipo no funciona correctamente, lo dejamos así". Se escucha decir al profesor en el video.