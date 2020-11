Organizan caravana a favor de Trump en la CDMX

La caravana sue organizada por el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin y se concentraron en el embarcadero de Cuemanco donde subieron a las trajineras y lanzaron algunas porras a favor de Trump, para luego salir rumbo a Polanco a la estatua de Abraham Lincoln.

“Simboliza Lincoln la unión democrática de dos pueblos: México y Estados Unidos, ser el primer presidente Republicano que trabajó de la mano de Benito Juárez para abolir la monarquía y restablecer la democracia”

La convocatoria logró reunir a varios seguidores del actual presidente de los Estados Unidos que acompañaron a Rubin en la reunión, los diferentes miembros de la comunidad americana en México posteriormente partieron en sus vehículos sobre el periférico así se pudo observar en varios videos compartidos en redes sociales por el medio ABC Radio CDMX.

La caravana se da como un acto de apoyo para la reelección del Trump al frente de los Estados Unidos, que se decidirá este martes cuando los americanos decidan entre la reelección o poner al mando del país a su competidor Joe Biden.

This is Mexico City

Members of the Mexican American community residing in Mexico and voters in the US organized a caravan to support Trump's reelection

