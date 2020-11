Rescatan a joven de 16 de los escombros en Turquía

Un video dramático capturó a una niña de 16 años varada bajo los escombros de un edificio de 8 pisos que fue rescatada el sábado (31 de octubre) 17 horas después de que un fuerte terremoto sacudiera la provincia turca de Izmir en el Egeo.

The collective, multi-agency search and rescue response effort in Izmir, Turkey is ongoing through the night with our own 258 personnel/three search dogs from 16 regional teams, and we have extricated eight live victims until this point in time. pic.twitter.com/Oa8h0lYAA2

El video mostraba a Inci Okan, de 16 años, llorando bajo los escombros y pidiendo a un miembro del Equipo Nacional de Rescate Médico (UMKE) que la tomara de la mano.

After arrived at Izmir rattled by the quake our search and rescue teams from different provinces of Turkey had continued search and rescue operations throughout the night. pic.twitter.com/uST6PpyJhX

El perro de Okan, Fistik, que significa pistacho en inglés, también fue rescatado de los escombros del "edificio Riza Bey".

At least 26 people have died after a 7.0 magnitude earthquake struck off Turkey's Aegean coast and north of the Greek island of Samos.

The tremor triggered a mini tsunami that flooded Turkey's Izmir province and Samos.

Search and rescue operations are underway. pic.twitter.com/IPGfkf5LAY

