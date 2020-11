¡Casi se lo lleva! En Massachusetts, hombre se salva de ser arrollado por una camioneta

El pasado 30 de octubre, en Upton, Massachusetts, las cámaras de seguridad de una casa lograron captar el momento exacto en que un coche pierde el control y casi atropella a un hombre que estaba barriendo la nieve de su domicilio.

Chilling reminder of how quickly one can lose control on slippery roads. Posted speed limits are designed for optimal conditions & operators must adjust their speeds (slow down) to accommodate environmental factors such as snow/rain. Thankfully no one was injured in this incident pic.twitter.com/OIQBbzkXto

— Upton Police Dept (@UptonPolice) October 31, 2020