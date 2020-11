Christian Nodal prepara nuevo disco y debuta bailando en su tema “Mi ex”

Christian Nodal abrió su corazón para contarnos que la pandemia por el Covid-19 durante estos ocho meses lo ha sensibilizado para componer nuevas canciones, además se ha dado el tiempo de conocerse mejor, estar en familia, con su novia y sobre todo estar en paz.

El sonorense nos cuenta de este gran momento que vive en lo profesional y personal. “La pandemia me ha acentuado muy bien, me ha servido para estar conmigo mismo más tranquilo, más en paz, conocerme, descansar, pero desesperado con todo esto, todos aprendemos a valorar, ir con la familia, festejar, graduaciones, todo ese rollo”, dijo a JDS.

Ganador de un Premio Billboard en la última edición 2020 como “Solista del Año”, también está de estreno con su nuevo tema “Mi ex” donde por cierto, muestra sus mejores pasos de baile lo que nunca había hecho en un videoclip.

“Le hice video porque despuntó mucho en las plataformas y esta era la que estaba sonando, la gente me lo hace saber con números. Me gustó mucho el lugar, meter baile, me sentí un poco ridículo (risas), pero me dio buen resultado y trae esa esencia de México y de todo”, detalló el cantante sonorense.

Después de traer un ritmo de trabajo muy fuerte, luego el amor le pegó duro tras dar a conocer su relación con Belinda desde hace cuatro meses, ahora ha vuelto al estudio en lo que crisis sanitaria le permite volver a los escenarios. “No me había dado tiempo para los discos, y ahora tenemos tiempo hasta demás ya estoy planeando otro nuevo disco y todo el rollo”.

Para Nodal el año ha sido muy bueno a pesar del Coronavirus, tanto que tiene una invitación para celebrar el Año Nuevo cantando en la Gran Manzana, si la pandemia se lo permite. “Me invitaron a cantar en Año Nuevo a Nueva York, probablemente la pase allá si todo esto, si sigue en pie, ya no se sabe, yo vivo en Guadalajara y otra vez semáforo rojo, no se sabe lo que va a pasar”, apuntó.

