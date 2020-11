Un atleta ruso establece un récord al remolcar un avión de 36 toneladas

El atleta de la ciudad de Ufa, Elbrus Nigmatullin, estableció un récord al remolcar un Boeing 737-500 de 36 toneladas en el aeropuerto de la ciudad.

El deportista de 46 años arrastró el avión por 25 metros en 44.58 segundos utilizando un cable.

"Tuve muchas sensaciones. Tenía la sensación de que no podría moverlo, porque es la parte más difícil la de mover el avión. Tuve que aguantar. Me alegro de haber logrado romper mi récord", dijo el atleta.

Nigmatullin dedicó su logro al alcalde de Ufa, Ulfat Mustafin, quien murió contagiado con coronavirus.

El récord fue registrado por el árbitro y el presidente de la Federación de Energía Extrema de Rusia, Vasily Grishchenko.

La preparación duró dos meses. Durante el intento el atleta se lesionó la columna, el pie y el hombro.

The strongest man in Russia Elbrus Nigmatullin set a Russian record by moving a 36-ton aircraft at Ufa Airport pic.twitter.com/fshqVhZCc0

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 5, 2020