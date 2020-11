Así festejan en Estados Unidos el triunfo de Joe Biden

Tras darse a conocer que Joe Biden ganó la elección presidencial de Estados Unidos y se convertirá en el presidente número 46 en dicha nación, simpatizantes del candidato ganador celebraron de manera emotiva su victoria.

A través de redes sociales, circularon videos en donde se ve a ciudadanos de diversas ciudades como Nueva York, o Boston, celebrando desde el interior de sus casas con gritos, cacerolas y aplausos, pero en otros lugares, la celebración se extendió hasta la calle en donde, con medidas de sana distancia, simpatizantes de del demócrata celebraron el triunfo.

Las redes sociales no sólo se inundaron con videos de la celebración, pues también aparecieron los memes y chistes de los internautas para burlarse de Donald Trump, quien hasta hace unas horas afirmó que había ganado la elección por mucho.

