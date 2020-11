¡Nadie se resiste! Agente de EU compra tamales en la frontera México-Estados Unidos

No cabe duda de que la gastronomía mexicana no conoce límites, pues nadie se puede resistir a un buen platillo e incluso un delicioso tamal, tal como fue el caso de un miembro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que se acercó al límite entre México y EU para comprar su sabroso desayuno.

El clip fue difundido mediante una cuenta de Tik Tok y muestra al tamalero acercando el producto al oficial “Si no te gusta no me lo pagues” menciona, pero el uniformado, con un poco de trabajo para entender español, lo acepta y termina pagando su antojito.

Tras viralizarse el clip en redes sociales, inmediatamente llamó la atención de los internautas por la peculiaridad del momento, sumado a la seguridad del tamalero en sus productos pues muchos usuarios mencionaron que esa seguridad gastronómica, sólo puede ofrecerla la comida mexicana.

Binational relations have been restored. #TamalesEnLaFrontera 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/fjM0swgtzv

Otros tuiteros incluso compartieron otras imágenes en dónde es posible ver a un vendedor de botanas atendiendo, a unos cuantos pasos del límite fronterizo a otro agente de Estados Unidos que espera impaciente sus dulces para acompañar el día.

The Tamal Treaty: “Si no te gusta, no me lo pagues. Pruébalo! Pruébalo primero”.

— look at this heart-shaped m&m (@alexkwabena) November 9, 2020