Joven entra en la madrugada a escuela abandonada y vive experiencia paranormal

Queria burlarme de los batos de la Crypta porque se me hace falso pero me salio el tiro por la culata. Porque pues los que ven mis historias saben que voy de vez en cuando a hoteles o casas abandonadas y nunca pasa nada, y hasta al rio de huala/las adjuntas en las madrugadas solo. Pero esta vez fue la excepecion. No fue una buena idea que digamos irme solo. Pero era para probar mi punto. Si estoy un poco mal por lo que me paso porque no me lo esperaba y mas cuando iba en plan de cagar palo. Queria ponerlo en vivo pero no tenia señal. Asi que tome dos videos y los puse juntos. Uno manejando hacia el barrancon y otro ya ahí. Comparto mi experiencia con ustedes. Una disculpa a la familia por mi mal vocabulario.

Publicado por Gabriel Martinez Navarro en Lunes, 9 de noviembre de 2020