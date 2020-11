Así reacciona Yadhira Carrillo ante una posible liberación de Juan Collado

Yadhira Carrillo desconoce si es verdad la noticia que se está fraguando entre el abogado de Juan Collado y el Gobierno Federal de una posible liberación del letrado a cambio de que haga una declaración política sobre el fraude electoral que se cometió en el 2006, donde perdió la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador y quedó electo Felipe Calderón.

Según Carlos Loret de Mola dio a conocer esta información en su columna donde señaló que además pagaría un parte de los 80 mdd que le congelaron en Andorra. Al llegar al Reclusorio Norte le preguntamos a la actriz de este tema y así reaccionó ante lo dicho.

"No tengo idea, no lo sé y seguramente si yo supiera las cosas no las podré comunicar porque son temas en los que no puedes hablar públicamente, seguramente su abogado dará una noticia", dijo a JDS antes de entrar a visitar a su esposo.

Asimismo, se mostró entusiasta de que pueda existir una luz en el túnel después de un año tres meses de estar preso acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

"Si los abogados dicen que se puede hablar con mucho gusto se los transmito, me gusta hacerlo porque sabemos como van las cosas, pero qué padre ojalá ya pueda abrirse una puerta, sería fantástico", señaló Yadhira Carrillo, además de señalar que Juan Collado desde el día uno que fue detenido, ha mostrado toda la documentación que le piden, "es un hombre muy ordenado, de ahí en adelante sólo esperar".

Sobre el caso de Eleazar Gómez, dijo que no lo ha visto dentro del penal donde también está preso por violencia familiar equiparada hacia su ex novia Tefi Valenzuela, y como experiencia, aconseja a su familia lo pueda ayudar a salir y después tomar terapia con un psiquiatra si tiene problemas de esta magnitud.

"Que lo ayuden para que pueda llevar un buen tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque todos los seres humanos padecemos de algo, unos se ventilan, otros no, pero requerimos de un medicamento si va al psiquiatra, no quiere decir que estás loco, porque necesitas una sustancia que no se está produciendo en tu cuerpo", detalló la actriz.

