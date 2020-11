¡Vaya susto! Captan paseando a un cocodrilo gigante en Florida

El 2020 sigue asombrándonos, ahora nos trajo algo que parece de película. El pasado 11 de noviembre en Florida, habitantes de la ciudad de Naples captaron a un cocodrilo gigante caminar tranquilamente en las calles.

Según la NBC, el cocodrilo estaba en el centro de Valencia Golf & Country Club; al parecer, el reptil estaba aprovechando el buen clima y las condiciones que el espacio ofrecía.

Pero, ¿qué hacía un cocodrilo de ese tamaño en el lugar?

Según el meteorólogo Matt Devitt en Twitter, es una consecuencia del huracán ETA, el cual al sacudir distintas zonas de Florida, confundió al reptil, haciendo que visitara zonas que no concurría.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020