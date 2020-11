El cohete Falcon 9 de SpaceX llevó a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional

El cohete Falcon 9 de SpaceX, con la cápsula Crew Dragon y cuatro astronautas a bordo, despegó el domingo del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station . #LaunchAmerica

La nave llevaba a bordo a Victor Glover, Shannon Walker y Michael Hopkins de la NASA, así como al astronauta japonés Soichi Noguchi, a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Tonight, the Crew Dragon spacecraft will dock to the @Space_Station with @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi!

Tune in (Nov. 16 – 17):

11pm ET — Docking

1:40am ET — Welcome Ceremony

2am ET — Post-Arrival Conference

📺: https://t.co/OctfQwAvN3 pic.twitter.com/1xXnB1o0Gw

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 16, 2020