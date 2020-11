¡Qué gran habilidad! Perrito se roba un bocadillo y enseguida abre un cajón y lo devuelve

Un video compartido en redes sociales muestra a un perro de la raza Golden retriever siendo puesto a prueba por su dueño todo para demostrar las habilidades del canino las cuales dejaron sorprendidos a más de uno.

Para probar la inteligencia y habilidad del perrito el hombre colocó una cámara para registrar los movimientos y acciones de su mascota.

Para ello, el hombre colocó un bocadillo sobre una mesa el cual sacó previamente de un cajón cercano, todo para ver si su amigo peludo podía aguantar las ganas de comerse el alimento cuando él se fuera de la habitación.

Instantáneamente en cuanto el hombre abandonó la habitación, el Golden comenzó a comerse su bocadillo sin pena alguna, pero eso no fue lo asombroso del asunto, pues para no levantar sospecha y recibir regaño el perro fue al cajón de la comida y sacó una nueva pieza de comida reemplazando la que se había comido, pero no sin antes volver al cajón y cerrarlo de una patada para dejar todo como estaba.

captura de pantalla

La destreza del perro sorprendió a todos y mostró las grandes habilidades de algunas razas de perros, pero en las redes muchos cuestionaron la veracidad del video, pues muchos no creen en que sea cien por ciento real y todo sea un buen trabajo de edición.

