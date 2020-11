¡Ya se sienten las fiestas! Oso llega a "villa navideña" en Nuevo León

Cada vez está más cerca el espíritu navideño con decoraciones en todas partes como fue el caso de Nuevo León, donde nuevamente fue posible ver a otro oso caminando por una zona habitacional con la peculiaridad de que ahora caminó por una pequeña villa navideña de decoración.

El enorme animal fue captado por un automovilista que circulaba en las inmediaciones de San Pedro Garza y el clip muestra a los tripulantes del auto sorprendidos por el animal, mientras el oso negro camina tranquilamente probablemente en búsqueda de algo para alimentase.

Aunque ninguno de los testigos se alteró ante la presencia del oso, un perro que se encontraba en la zona habitacional, se espantó al ver al gran mamífero, pues aunque no aparece a cuadro, es posible escuchar los ladridos del can los cuales no alteran en lo absoluto al oso.

Oso navideño – y no el del refresco – en San Pedro, Garza García, Nuevo León. Ahora fue en la colonia Residencial Chipinque. [ vía @Lucero_Rdz_Mx ] pic.twitter.com/DMOayPINJP — Roberto Ruiz (@roberto_ruizg) November 17, 2020

A lo largo del año, varias zonas de Nuevo León han cobrado fama por el aumento de avistamientos de osos en manada, solitarios e incluso que ingresan a los domicilios, por lo que las autoridades invitaron a la población a no alterar a los osos y en caso de ser necesario, reportar al animal ante protección civil.

