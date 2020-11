¡Increíble! Policía salva a perro y su familia de incendio

Carson Howard, policía de la ciudad de Conway, Arkansas, Estados Unidos, rescató de una casa en llamas a una pareja y su mascota el pasado 16 de noviembre.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Conway, el oficial Howard, sin tomar en cuenta su propia seguridad, accedió al inmueble en llamas para auxiliar a quienes se encontraban al interior, encontrando a dos adultos y su perro.

Ofc. Carson Howard with Your CPD arrived at the scene of a house engulfed in flames & without regard for his own safety, he immediately ran into the burning home. He led 2 people & their dog out to safety. He's a great example of selflessness & the Heartbeat Behind the Badge! pic.twitter.com/Ll22NJS93z

— Conway Police Dept. (@ConwayPolice) November 16, 2020