¡Nos lo advirtió! Conductora regia enfurece tras cancelación de las posadas

María Julia Lafuente, conductora del noticiario vespertino de Telediario Monterrey, estalló durante la transmisión de su programa el pasado de 16 de noviembre ante las medidas sanitarias que impuso el gobierno del estado de Nuevo León, en las que las reuniones particulares con más de 20 personas quedan prohibidas, resultado de la alza en contagios.

Lafuente y sus declaraciones se hicieron virales en redes sociales, las cuales fueron muy bien recibidas por los internautas al sentirse identificados con el enojo de la conductora hacia quienes no respetaron los protocolos. “María Julia Lafuente regañando a la raza por haber salido a la calle y provocar la cancelación de las posadas es lo mejor que Monterrey ha dado al mundo este 2020”, afirmó el usuario @psolisaqui.

La licenciada María Julia Lafuente puntualizó que no está molesta con el doctor Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud de la entidad, sino con los individuos que no tomaron las medidas necesarias para evitar elevar los contagios de Covid-19 e invitó a la audiencia a tomar su postura: “Y si se va a enojar, hágalo. Hágalo pero con usted mismo, con el vecino y con el compadre que nunca dejaron de hacer sus fiestas, sus reuniones…”, indicó la titular del programa de Telediario Monterrey.

Lafuente también señaló que varias veces repitió en su espacio la importancia de cuidarse adecuadamente contra el virus, y que si los regiomontanos querían celebrar las fiestas decembrinas, tendrían “que ser prudentes y ponerse las pilas”. Sin embargo, no dejó de recalcar que sus televidentes hicieron caso omiso.

Asimismo, la conductora reiteró en su cuenta personal de Twitter su decepción ante la irresponsabilidad de la población y comentó que no le extrañaría que las autoridades neoleonesas se pusieran más estrictas en el próximo mes de diciembre.

¡Qué triste Navidad nos espera! y ¿sabe qué? Todos ustedes son el Grinch por no acatar las medidas de sanidad. Ya nos prohibieron las posadas y no me extrañaría nada que las autoridades se pongan muy estrictas ahora en diciembre… pic.twitter.com/9omYEHstDJ

— Maria Julia Lafuente (@licmariajulia) November 16, 2020