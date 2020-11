Hallan en Pompeya los restos perfectamente conservados de dos hombres que murieron en la erupción del Vesubio

Un equipo de arqueólogos ha descubierto en Pompeya los restos perfectamente conservados de dos hombres que murieron en la erupción del Vesubio hace casi 2 mil años.

Las imágenes filmadas por el Parque Arqueológico de Pompeya y difundidas el sábado muestran la reconstrucción de los restos de las víctimas, que se cree pertenecían a un hombre de alto estatus y su esclavo.

Los restos perfectamente conservados de dos personas fueron hallados recientemente durante las excavaciones a unos 700 metros al noroeste de la antigua ciudad romana de Pompeya.

Los hallazgos sugieren que las dos víctimas habían sobrevivido a la caída inicial de ceniza pero murieron en una poderosa explosión volcánica al día siguiente.

What the writer Luigi Settembrini defined as “the pain of death that takes on body and form” once again takes shape in #Pompeii, in the form of men who lost their lives during the eruption, the traces of whose death throes have remained imprinted in the ash for 2000 years. pic.twitter.com/SKXG5AM8Iq

