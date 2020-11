¡Y todo por una hamburguesa! Miles de personas hacen fila por inauguración de In-N-Out en Colorado

Este fin de semana, miles de ciudadanos estadounidenses acudieron a la ciudad de Aurora, Colorado, para poder comprar una hamburguesa en la sucursal de la famosa cadena de hamburguesas In-N-Out.

Just a small section of the line here at the grand opening of In-N-Out in Colorado Springs this morning. The first drive thru customer started waiting in line on Tuesday. @csgazette pic.twitter.com/TnuMXdaPxJ

La empresa californiana abrió su primera sucursal en la zona metropolitana de Denver en Colorado. La policía local tuvo que controlar a la multitud de personas y automóviles que acudieron a la inauguración, las cuales hicieron una fila de más de tres kilómetros de longitud.

⌛️⌚️👴Here is what a 12-hour wait for In-N-Out in Aurora looks like from Copter 4.

A few things:

1. You never actually see the start of the line

2. There's a line to wait in a group of about 50 cars waiting to get BACK in the line (watch white SUV at :26)@CBSDenver #inNOut pic.twitter.com/6eWK8tVV8C

— Ryan Greene 📷 (@RyanCBS4) November 20, 2020