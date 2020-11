“El pueblo es sabio” dice AMLO para justificar la negativa de Noroña para usar cubrebocas

Luego de que en la conferencia matutina del Presidente, Publimetro cuestionó sobre la negativa del diputado Fernandez Noroña por usar cubrebocas en las instalaciones del INE, López Obrador justificó al diputado afirmando que él y su movimiento son partidarios de la libertad.

AMLO también mencionó que tiene una total confianza en la gente y su libertad de decisión pues: “El pueblo actúa con sabiduría, es sabio” mencionó y detalló que en su movimiento estaba prohibido prohibir.

El mandatario afirmó que sus medidas de confianza en la población chocaban lo las medidas que esperaban los conservadores, pues según él, la oposición estaba más acostumbrada a la imposición, algo que va en contra contra la democracia “Insistimos mucho en la frase de Juárez, nada por la fuerza” insistió.

AMLO comentó que no cree que la conducta de Fernandez Noroña tenga una negativa en la recepción de la vacuna, pues Publimetro preguntó si la actitud del diputado no podría dar un ejemplo a la población para no acatar otras medidas de prevención como la esperada vacuna contra el Covid-19.

Los medios no sacan un solo argumento de mi intervención de ocho minutos en contra del #arbitrovendido que es el @INEMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 27, 2020

Para sustentar su argumento de confianza en la población, el Presidente ejemplificó con la actual medida del quedarse en casa, pues según él, el ciudadano mexicano se quedó dentro de casa para evitar el aumento de contagios.

El día de ayer, el diputado Gerardo Fernández Noroña causó polémica en redes sociales, pues se negó a usar cubrebocas en una sesión del INE, cuestionando su efectividad y acusando de intento de censura pues según sus palabras "Lo querían amordazar".

Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas en sesión del INE por lo que los consejeros decretaron un receso, al persistir con su negativa, estos optaron por abandonar la sala y dejarlo solo. Publicado por Página para saber si Noroña hizo algo productivo en Jueves, 26 de noviembre de 2020

