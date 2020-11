Policía dispara con pistola taser a joven para arrestarla en Barcelona

Miembros de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra​, detuvieron el miércoles a una joven tras reducirla con una pistola eléctrica tipo Taser frente a un centro médico de Sabadell (Barcelona), explicó la policía catalana a Europa Press.

La detención ocurrió sobre las 13 horas del miércoles, cuando la joven tenía visita en el centro médico y "se puso nerviosa" porque su madre, que la acompañaba, no podía entrar al edificio por las restricciones por el coronavirus.

La joven supuestamente causó daños en las instalaciones y se enfrentó al personal sanitario, ante lo que se avisó a los Mossos, contra quienes adoptó "una actitud agresiva" y le dispararon con la pistola taser, ha explicado el cuerpo policial.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la trasladó a un centro hospitalario y fue detenida por un presunto delito atentado a dos agentes, que tuvieron lesiones leves, y un presunto delito de daños contra las instalaciones.

Una chica intentó entrar al psiquiatra acompañada de su madre esta mañana y no le dejaron, en ese momento por protocolo COVID-19 llamaron a los Mossos d'Esquadra para echarla. Actuaron usando el táser contra la mujer repetidas veces. Esto sucedió en Cataluña. Fecha: 26/11/2020 pic.twitter.com/vxpTBq3h6I

Este jueves, el portavoz del Centre per la defensa dels drets humans – Irídia, Andrés García Berrio, ha compartido en un tuit recogido por Europa Press una grabación de la actuación, y ha expresado: "Las organizaciones de derechos humanos nos oponemos a la utilización de pistolas eléctricas taser porque pueden suponer un aumento preocupante de la violencia institucional. Esta actuación de Mossos es un ejemplo".

