¡Ingenio mexicano! Trabajadores de Pemex encienden plataformas con bengalas

Con más de 300 mil reproducciones en Twitter, el usuario Luis Gonzali difundió cómo trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) encendieron con una bengala o chiflador una plataforma, también conocida como quema de antorcha, para liberar gas metano en una refinería de dicha institución.

Viralizado en redes sociales desde el pasado 29 de noviembre, las imágenes captadas por un empleado con su celular muestran a una de las plataformas apagada. Acto seguido, se escucha el silbido característico de los fuegos artificiales y se ve la llama encendida en la cima de la plataforma.

Al mismo tiempo, en el video se observa los trabajadores celebrando que la llama de la plataforma logró prenderse, a pesar de los problemas que tenían para encerderla.

Pemex no domina el mundo porque no quiere… y porque tiene harta deuda e ineficiencias jajaja… pero por ingenio no paramos. pic.twitter.com/tXglOmeNUp — Luis Gonzali (@LuisGonzali) November 29, 2020

Entre risas y vitoreo, el hombre tras la cámara pasó a filmar a uno de sus compañeros que llevaba en sus manos una serie de bengalas, a quien señaló como “el autor intelectual” y que al parecer se prepara para continuar aplicado su innovador método.

La liberación de gases residuales, por su parte, es importante para evitar algún accidente a la hora de extraer petróleo o gas natural, al igual que en basureros o plantas químicas. Por lo tanto, los trabajadores, ante las carencias con las que pudieran contar, decidieron poner manos a la obra y buscaron la forma de darle solución.

De igual forma, internautas en Twitter agregaron que no es un método nuevo; no obstante, celebraron el ingenio del personal de Pemex, considerándolo, además de poco usual, muy creativo y funcional. “Pemex no domina el mundo porque no quiere”, comentó el usuario @Luis Gonzal.

Imaginen todos los cálculos que tuvieron que hacer? El Ángulo de disparo considerando la Masa del cohete, la Velocidad de despegue y la aceleración creada por la pólvora almacenada para generar la parábola y calcular la Tangente donde se daria la explosión, calcul …..

Naahhhh pic.twitter.com/vgtxuzBbyU — Jose Manuel el "Mex-I-can" (@josemah) November 30, 2020

