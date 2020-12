Alumnos regalan tablet a profesora de la tercera edad para facilitar las clases

Dos grupos de la dra. nos juntamos para regalarle una tableta Wacom y que pueda escribir mejor en las clases en línea, ha estado trabajando mucho por adaptarse a la dinámica y es super linda y comprensiva, nos daba mucha ternura que se frustraba por no poder escribir con su mouse y que no se le entendiera 🥺 💕

Les quería compartir porque llevo una semana emocionada esperando este día jaja

*Especiales gracias a sus hijos que no me bloquearon cuando recibieron un mensaje mío y nos ayudaron a que todo fuera posible*

Publicado por Pamela Alexandra en Lunes, 30 de noviembre de 2020