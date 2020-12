El 2020 ha sido un año de cambios y sobretodo, nos ha enseñado a cuidar nuestra salud y así cuidar a otras personas, pero ¿de qué otras enfermedades nos tenemos que cuidar en épocas invernales?

En una entrevista para Publimetro, el doctor Morgan Guerra Gea, nos explica un poco de las diferencias que radica en las enfermedades respiratorias más comunes en invierno, como es la influenza, y ahora, el Covid-19; nos comparte información que es importante conocer de estas dos enfermedades.

El Dr. Morgan Guerra es fundador y director general de PREVITA, una empresa especializada en la prevención de enfermedades. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con una maestría en Ciencias en Salud Pública, administración y epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública.

El facultativo, menciona que ambas enfermedades son respiratorias y causadas por virus pero no presentan los mismos síntomas. En caso de la influenza, la fiebre y el dolor muscular son agudos. En el Covid-19, la pérdida de olfato y tos prevalecen. Para ambas, deben de realizarse distintas pruebas para su detección.

¿Cuáles son las diferencias entre el Covid-19 y la influenza?

"Lo primero que tenemos que saber es que ambas son enfermedades respiratorias causadas por virus, esto genera diferentes síntomas. […] El SARS-CoV-2 presenta una sintomatología muy característica que es la pérdida de olfato, fiebre no tan elevada, malestar general y tos seca. En el caso de la influenza […] genera síntomas como fiebre muy elevada, no hay ningún problema con el olfato, genera dolor muscular bastante fuerte, y casi no genera tos o catarro."

Dentro de la charla que el doctor tuvo con Publimetro, el tema de las vacunas sobre las dos enfermedades prevaleció, y menciona que, a pesar de que las enfermedades son prevenibles, el virus muta y es por eso la importancia de llevar a cabo la vacunación.

¿Por qué hay que vacunarse contra la influenza y el Covid-19?

"-Obviamente estas enfermedades […] son prevenibles y hay que vacunarse cada año. La vacuna la emiten diferentes laboratorios correspondientes a la emisión de la Organización Mundial de la Salud de la recomendación anual. Se hacen cada año diferentes vacunas porque el virus muta."

Dentro de las recomendaciones que Morgan Guerra da para evitar un contagio de una o ambas enfermedades, podemos recalcar lo que hemos estado aprendiendo en esta pandemía: usar cubrebocas, lavarse las manos y evitar los cambios bruscos de temperatura.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar un contagio en estas fechas?

"-Como en años anteriores, las recomendaciones son: evitar los cambios de temperatura, mantener una higiene en las manos, y este año en particular, ya se ha demostrado científicamente que el cubrebocas salva vidas."

