Niurka cierra el año con sensual calendario y muestra las bellezas naturales de Cancún

Niurka presentó su calendario digital 2021 con el que celebra 53 años de vida y busca mostrar a las mujeres que a su edad se pueden mantener bien sin tantas cirugías como ella, además de aprovechar las bellezas naturales que existen en tierra maya, con el objetivo de promover el turismo con responsabilidad ante la pandemia del Covid-19.

“Ese es el mensaje que yo quiero mandar, más vinculado con la naturaleza y Cancún, tiene escenarios majestuosos, las fotos están impresionantemente bellas”, dijo durante una conferencia en la Ciudad de México.

Aseguró que las fotografías no son nada pornográficas, son muy naturales mostrando su belleza que ha logrado gracias a tratamientos que no son invasivos. “Hay tratamientos que te transforman y parecen muñecas de plástico por un lado y otros que les desfiguran el rostro y dejan de ser ellas”, dijo la vedette quien mandará autografiado su calendario a quienes lo adquieran.

Dejó claro que lo único que se ha operado de su cuerpo es su parte más íntima haciéndose un rejuvenecimiento como niña de 15 años. “El ‘chocho’ lo puse en manos de expertos y me lo dejaron bueno mejor que mi rostro bello, como pompi de bebé, como los labios de Lis Vega”, indicó sonriente.

También platicó del bar La Negrita en Mérida donde no la dejaron bailar por las medidas sanitarias y tanto que le gusta mover su cuerpo. “Había que comprar chupe, así son todos los negocios allá, peo que empieza a tocar un grupo cubano, imagínate, una señora de seguridad como de 200 años me dijo que no podía bailar”.

Últimas piezas de esta colección de cubrebocas! 😷 Son coleccionables y puedes comprarlos en mi tienda en línea: https://t.co/LmTdaopwHm 👩🏼‍🦱 #CUIDATE pic.twitter.com/XknBcAcNmv — Niurka Marcos. La Aventurera🤣 (@OfficialNiurka) November 30, 2020

Entonces, tuvo que hablar con el gerente del lugar, a quien le sugirió que no tenía problema con las normas sanitarias, pero si hay grupos musicales y no se puede mover el cuerpo, “se te va a vaciar esto y tengo que estar sentada, no puedo sacar la adrenalina del chupe”, apuntó la cubana.

En cuestión del amor, dijo que no ha encontrado a ese hombre que la llene al 100% sexualmente, por ahora con el único que se dejaría querer es con Juan Osorio, el papá de su hijo, además de que ahora le ha dado trabajo a su hija Romina en su nueva telenovela.

“Es el padre de mi hijo, conozco la intimidad con él, mejor viejo conocido que bueno por conocer, porque tiene una grandeza en su mente y alma. Trabaja con mi hijo, adoptó a Romina en su novela y con eso le digo que me haga lo que quiera para pagarle el favorcito”, indicó con el buen humor que le caracteriza.

Y ahora que lanzará una nueva línea de cubrebocas, pidió a las autoridades sanitarias del país que dejen trabajar al gremio del espectáculo, “aunque sea con cupo limitado al 50% con restricciones, cubrebocas, pero ya permítanos trabajar, la minoría se está llevando el poco dinero que está fluyendo y no se vale, está mal repartido, somos la mano de obra”, indicó tajante.

