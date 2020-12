Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en medio de autopista de Mineápolis

Una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en una autopista en Arden Hills, cerca de Mineápolis, el miércoles por la noche, golpeando un vehículo mientras descendía.

Plane lands on I-35W in Minneapolis last night. No injuries pic.twitter.com/cJJFOWJKOf

Se cree que la nave de hélice de un solo motor se vio obligada a hacer un aterrizaje de emergencia en el I-35W debido a un fallo del motor.

Por suerte no se reportaron heridos a pesar de la colisión, solo se presentaron daños material pues la nave alcanzó a golpear a una camioneta que circulaba por la vía.

#WATCH | A dramatic scene was caught on traffic police camera on a Minneapolis-area city of Arden Hills where a light aircraft made an emergency landing on an interstatehttps://t.co/CtRwd2C1Bl

— WION (@WIONews) December 5, 2020