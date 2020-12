Captan el momento exacto de la formación de un tornado de agua en Singapur

Varios turistas que contrataron los servicios de una compañía de recreación, tuvieron la suerte de toparse con con este impresionante fenómeno natural, al comenzar el hecho los turistas zarparon hacia la tromba marina que comenzaba a formarse frente a la costa de Singapur.

Los clientes de una empresa de planificación de eventos que organiza paseos en lancha motora y turismo del patrimonio marítimo, Unitime SG, estaban a bordo de una lancha rápida cuando vieron la tromba marina inmediatamente decidieron acercarse y registrar los hechos.

El video compartido con Reuters mostró a los pasajeros dirigiéndose al remolino a toda velocidad dejando las impresionantes imágenes registradas las cuales se volvieron vitales rápidamente en redes sociales.

Did you see this cool weather phenomenon yesterday? 🌪https://t.co/zGhJbqo0wG

— Stomp Singapore (@stompsingapore) December 7, 2020