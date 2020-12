Con todo y aplausos, expulsan a mujer de un vuelo por no usar bien su cubrebocas

Las medidas de salubridad que se han tomado por la pandemia de Covid-19 se han ido adaptando para que el mundo siga funcionando en la “nueva normalidad”; a pesar de todas esas medidas, sigue habiendo gente que no las sigue, como es el caso de una mujer que tuvo que abandonar un vuelo por no usar su cubrebocas en el Aeropuerto de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos.

Passenger kicked off ⁦ @FlyFrontier ⁩ flight to Tampa for refusing to wear a mask. Rules are rules. pic.twitter.com/snBW9QrcGZ

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, podemos ver como la mujer que se negaba a usar su cubrebocas ya se encontraba en su asiento, cuando una de las azafatas se acerca para solicitarle el correcto uso de éste.

Ante la negativa de la señora de usarlo, la azafata recurre a personal de seguridad para poder retirarla del avión, mientras que los otros pasajeros aplaudían por la labor que había realizado el personal de Frontier Airlines. Por su parte, la aerolínea vetó de por vida a “Karen” (apodo que utilizan para describir a mujeres problemáticas de piel blanca).

Here at Frontier, year-around we have your well-being in mind – in every plane we fly, ticket we check in and bag that we load.

Here are some helpful tips to make your travel experience care free. https://t.co/4W8amOPUWl#CommittedToYou pic.twitter.com/obT34JooEU

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) December 3, 2020