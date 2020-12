La SpaceX Dragon despega para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional

La nave espacial SpaceX CRS-21 Dragon Cargo Craft despegó el domingo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para empezar su viaje hasta la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nave espacial SpaceX CRS-21 Dragon Cargo Craft, despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional / AP

Here’s a live look at the launch of the #SpaceX CRS-21 Dragon cargo craft, which is headed to the International Space Station pic.twitter.com/SU2VBIgqic — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 6, 2020

La misión llevará suministros a la estación, incluyendo materiales críticos para apoyar decenas de investigaciones en la EEI, según la agencia espacial americana.

More photos of Falcon 9’s 100th successful launch, and first flight of upgraded cargo Dragon → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/fiYpzwLFG2 — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2020

El lanzamiento inicialmente fue planeado para el sábado, pero se pospuso debido a condiciones climáticas adversas.

RT NASA "🚀LAUNCH SUCCESS! 🐉 The latest @SpaceX Dragon resupply spacecraft is now on its way to the @Space_Station with more than 6,400 pounds of science investigations and a shiny new airlock! https://t.co/BA1sfWAwL4 pic.twitter.com/aWDQbaMRHf" — Mike Frantel (@MikeFrantel) December 6, 2020

La nave espacial pasará cerca de un mes acoplada a la estación espacial antes de regresar a la Tierra.

All systems are go for the updated cargo version of Dragon’s first flight to the @space_station. Weather is 60% favorable for launch, and the webcast will begin ~15 minutes ahead of liftoff → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/a4PEsYscbe — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Lo más visto en Publimetro TV

Captan el momento exacto de la formación de un tornado de agua en Singapur A los turistas no les importó el riesgo y se acercaron para captar las impresionantes imágenes

Estallan fuegos artificiales durante incendio de un mercado en Rusia El video compartido por el Ministerio de Emergencias de Rusia muestra cómo explotó la mercancia de una tienda de pirotecnia en un mercado de la ciudad de Rostov del Don