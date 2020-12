Plaza de San Marcos amanece sumergida tras falla en sistema contra inundaciones

La emblemática plaza de San Marcos de Venecia lucía inundada este 8 de diciembre, luego que las malas condiciones climáticas hicieran subir el nivel del mar y no se activara el sistema MOSE de barrera contra inundaciones y que fue recientemente implementado en la ciudad.

Las imágenes muestran a los residentes locales vadeando la plaza y caminando por pasos elevados, después de que la inesperada subida del nivel del mar tomara desprevenidas a las autoridades que se fiaron de pronósticos meteorológicos que resultaron ser inexactos, y que afectaron la ciudad con fuertes vientos y lluvias que aumentaron la marea alta hasta alcanzar un pico de 145 centímetros.

Las nuevas compuertas para combatir las inundaciones, MOSE, que necesitan de 48 horas de aviso para su instalación, no se pusieron en marcha después de que los pronósticos predijeran un aumento del nivel del mar de sólo 120 centímetros, 10 cm por debajo del umbral en el que se activa el sistema.

La propietaria de una galería de arte local explicó que había regresado corriendo a su tienda para rescatar las obras del agua y se quejó de que "esperábamos que el pronóstico dado por los profesionales pudiera haber sido mejor".

"Si el MOSE no se levanta [y se pone en marcha], estamos realmente de rodillas, como sucedió el otro año, por desgracia", opinó otro dueño de una tienda.

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, comentó la situación en Twitter, pidiendo que se permita a la ciudad decidir cuándo activar el multimillonario sistema de compuertas, que se utilizó por primera vez en octubre, después de años de retrasos en el proyecto.

⚠️Ora in Piazza San Marco per verificare la situazione.

C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo far sì che sia la Città a decidere quando attivare il #Mose.

Non c’è alcun tipo di polemica ma una reale volontà di accorciare la catena di comando. pic.twitter.com/ZS8v0jdTju

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 8, 2020