Turista se embriaga, sube a un caballo y se pierde en la "jungla" mexicana

La curiosa "aventura" que sufrió la turista ocurrió en la zona de Yelapa, Jalisco, esto tras encontrase en una excursión a caballo.

captura de pantalla

La chica contó que había bebido de más y subió al caballo para iniciar un recorrido, pero llegó un momento en que se alejó tanto que ya no supo regresar.

Para dejar evidencia de su desafortunado momento, la chica comenzó a grabar y comentar su aventura en Tik Tok.

Un buen caballo mexicano siempre te llevará a tu destino cuando estás perdido. Eso lo aprendió esta turista ebria que se perdió en la bella jungla de Yelapa, Jalisco.#VisitMexico #VisitaMéxico pic.twitter.com/qMnjpObFPf — Esto es México (@EstoMx) December 10, 2020

“Hola Tik Tok, me encuentro en alguna parte de la jungla de México, no hablo español, estoy en un caballo, me embriagué y no sé cómo llegué aquí”, se escuchó decir a la joven con cara de confusión y un poco de preocupación.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Para su fortuna, la mujer se encontró con un grupo de chicos de la localidad que la fueron acompañando por el camino, quienes a su manera y entre risas la custodiaban, incluso le decían que se agarrara bien de su caballo.

Este hecho desató las risas y preocupación ente los usuarios que veían incrédulos la complicada situación de la joven, que además le recordaron que en la zona donde estaba no había junglas si no zonas rurales, además de recomendar a otros usuarios que si viajaban a un lugar que no conocen y donde no hablan el idioma, no tomar decisiones como las de la chica y menos en estado de ebriedad.

Lo más visto en Publimetro TV

¡El ladrón más despistado del mundo! Roba farmacia custodiada por más de diez policías El delincuente llegó al negocio y nunca se percató de la presencia de los policías quienes se encontraban reunidos pasando lista para iniciar turno

¡Parkour! Perro supera enorme circuito de obstáculos Similar a una película de acción, el can pasó entre patinetas, saltos y bardas para terminar la prueba