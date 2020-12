¡Lamentable! Captan asalto a automovilista en Coapa

Un conductor de un auto particular fue despojado de sus pertenencias mientras aguardaba en el tráfico de División del Norte, en el tramo entre Calzada de las Bombas y Calzada del Hueso, Alcaldía Coyoacán, la noche del 8 de diciembre.

Las imágenes difundidas en redes por el usuario de Twitter @FerCardenas06 muestran cómo un motociclista que circulaba por la zona de Coapa, con aparentemente su cámara go pro, captó el momento en el que un individuo al exterior del vehículo presuntamente amedrentaba al automovilista.

En consecuencia, el hombre tras la cámara se cambió de carril y se alejó de la escena.

No obstante, usuarios de la red social no sólo condenaron al presunto ladrón, sino también al resto de automovilistas que, según el video, no realizaron acción alguna para apoyar a la víctima. “Y todos se hacen… En vez que hagan algo, o mínimo tocar el claxon para que la rata se confunda y se largue más rápido”, manifestó el internauta @octavio_01.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través de su cuenta de Twitter Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX, informó a la población en general que movilizarán policías de los sectores de Culhuacán y Coapa para que vigilen los alrededores de donde ocurrió el asalto.

Buenas noches @QuePocaMadre_Mx, se coordinan acciones con policías de los sectores Culhuacan y Coapa para que realicen recorridos constantes en este punto con la finalidad de inhibir la comisión de estos ilícitos. — Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX (@UCS_GCDMX) December 11, 2020

