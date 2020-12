¡Misión imposible! Por el frío extremo, las calles de Kiev se congelaron y la gente no puede ni caminar

Habitantes de la ciudad de Kiev, Ucrania, despertaron el viernes 11 de diciembre con la sorpresa de que las calles de la capital ucraniana se convirtieron en una gran pista de hielo, en la cual no podían dar ni un paso sin evitar resbalarse y caer en el pavimento.

Una cámara de vigilancia colocada en una calle del centro de Kiev captó el momento en el que transeúntes intentaban mantener el equilibrio para no caer sobre la acera congelada, algunos dando pasos pequeños y otros sosteniéndose de los muros de un edificio cercano.

En las imágenes presentadas se puede ver a una joven que trató en repetidas ocasiones subir a una banqueta, aunque sin lograrlo. Después de algunos segundos de estar resbalando al intentar ponerse de pie, un hombre la ayudó a pasar a la acera.

No obstante, una vez sola de nuevo sobre la banqueta, la mujer no pudo mantener el equilibrio y volvió a caer. Por lo tanto, resignada, optó por retirarse y buscar otro vía menos resbalosa.

El clima de Kiev en esa semana se registró lluvioso con una temperatura máxima de 0°C, mientras que la mínima se mantuvo entre los -10 y -4°C. Además de que, de acuerdo con medios locales, 163 personas resultaron heridas en las calles Kiev a causa del hielo.

Last night, adverse weather was recorded throughout #Ukraine. Wet snow & ice on the roads caused traffic jams. The storm continued this morning.

According to the State Emergency Service, 173 settlements in 3 regions suffered power outages. 163 people got injured on ice in Kyiv. pic.twitter.com/6ex405Pbme

— Hromadske Int. (@Hromadske) December 11, 2020