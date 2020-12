¡Ya casi! Revelan últimos detalles de Soul a 10 días de su estreno

A 10 días de su estreno, Disney reveló el último tráiler oficial de su más reciente colaboración con Pixar Animation Studios, Soul, la cual estará disponible es la plataforma Disney Plus a partir del próximo 25 de diciembre.

La nueva entrega de Disney, dirigida por Pete Docter (Monters Inc., Monsters University, Intensamente, Up!, entre otras), se caracterizará por contar en su mayoría con personajes afrodescendientes y romper con un esquema que no se veía desde Bambi (1942): la muerte de un personaje importante desde los primeros minutos del filme.

Soul relata la historia de Joe Garner, un músico neoyorquino que labora en una escuela dando clases de música, y que por azares del destino cae en una alcantarilla. Acto seguido, materializado en forma de alma llega al denominado el Seminario You, lugar donde instruyen a las amas antes de reinsertarlas en los recién nacidos.

Desde octubre, Disney anunció que Soul, a pesar de haber sido pensada para estrenarse en salas, seguirá los mismos pasos que Mulán y llegará a las pantallas de los usuarios del servicio de streaming.

En un primer momento, Soul sería lanzada en cines de los Estados Unidos el pasado 19 de junio, después de haber sido proyectada en los festivales de cine de Londres y Roma. Sin embargo, su estreno se pospuso hasta noviembre, mismo que Disney canceló y trasladó a su plataforma.

