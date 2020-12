Expulsan a familia de vuelo en Estados Unidos; la hija se negó a usar cubrebocas

Una mujer que se hace llamar Eliz Orban denunció a través de sus cuentas de Twitter e Instagram que el personal de la aerolínea United Airlnes les exigió a ella y su familia que abandonaran su vuelo con destino a Newark, Nueva Jersey, a causa de que su hija de dos años se reusó a portar un cubrebocas durante el viaje.

El video viralizado desde el viernes 11 de diciembre en redes sociales muestra a Orban llorando, y con la mascarilla mal colocada, mientras denunciaba que, además de que los expulsaron del vuelo, la empresa los vetó de por vida de todas sus actividades.

De igual forma, en las imágenes presentadas se ve cómo padre de familia intentó colocarle el cubrebocas a su hija en repetidas ocasiones ya al interior del avión. Sin embargo, no logró conseguirlo a partir de que la niña ocultaba su rostro con las manos o simplemente volteaba la cabeza.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

