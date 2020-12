Samuel García acusa a Morena de difundir videos para atacarlo

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS VIDEOS DEL GOLF Y EL "SUELDITO"?

¿NO SE TE HACE RARO QUE EL VIDEO DEL GOLF Y EL DEL "SUELDITO" SE VIRALICEN LA MISMA SEMANA? // AQUÍ EXPLICO EL PORQUÉ // ATACAN CON VIDEOS CORTADOS PORQUE CON CORRUPCIÓN Y TOMAR DINERO PÚBLICO ¡JAMÁS!

No nos hagamos patos. Ningún clip de 10 segundos de una entrevista de hace un año y medio se hace viral así, de repente y de la nada.

Esto es a propósito. Las agencias de Morena están sacando de contexto clips de 10 segundos de entrevistas de hace año y medio para que parezca que dije cosas que NO se dijeron de esa forma; Yo NO dije que 40 mil pesos es poquito, ni estaba hablando del sueldo de la población en general: dije que para ser buen político NO necesitas ser millonario de antes, o ser un magistrado que gane 500 mil pesos, o un alcalde ladrón que robe miles de millones. Pero las agencias de Morena sólo sacan esos 10 segundos donde quitan todo lo demás.

Hay una evidente guerra sucia en mi contra por parte de nuestros adversarios, ellos tienen las encuestas reales, y saben a quién deben pegarle.

Tienen miedo de que vamos avanzando fuerte y hoy están dándole con todo desde los bunkers de Morena, de sus agencias y de la red AMLOVE, que viralizan contenidos para el público general. Estos ataques vienen aquí al norte desde el centro del país.

Estas agencias viralizadoras de Morena no mencionan a Pío López Obrador, ni los contratos de la prima del presidente con Pemex, ni el meteórico éxito de las empresas recién creadas por los hijos de AMLO, ni los contratos de Bartlett con gobierno, los familiares de Guevara, las casas de Irma Eréndira, los contratos que Zoé Robledo del IMSS le dio a su hermano.

¿Contra mi qué tienen? Saben que no tengo carpetas de corrupción, saben que jamás he tomado un solo peso del erario y solo pueden hacer eso, cortar videos de 10 segundos.

¿Qué cuando tenía 15 años no me gustaba jugar golf? ¿Qué tengo dinero para donar el sueldo? ELLOS TIENEN EXPEDIENTES DE CORRUPCIÓN Y DESFALCO REALES; ellos si son unos bandidos que van tras el botín de Nuevo León. Que NO los distraigan, que NO los confundan.

Esperen más y más ataques hacia mi de ese tipo cada tres días; de aquí a la elección me van a estar pegando con estas tonteras como el #fosfofosfo, van a buscar hasta mis tareas de la secundaria, en un proceso deliberado, con saña, para atacar al único que puede detener el avance de Morena en el noreste.

Que se diga claro y directo: En Morena están preocupadisimos y ya echaron a andar su maquinaria de guerra sucia para poder conquistar el norte de México, pues saben que nosotros somos los únicos que nos interponemos entre Morena y su plan de quedarse con el dinero Nuevo León para seguir con sus programas clientelares.

Aquí estamos preparados para este tipo de ataques, que vengan más, total, son puras tonteras, porque yo NO tengo cola de corrupción e ineptitud, como Morena sí la tiene.

