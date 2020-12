"¡No cometas cosas de Satanás!", mujer condena la orientación sexual de su hijo

Henry Jiménez, fotógrafo mexicano, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram el momento en el que su madre rechazó su compromiso y su futura boda con el también fotógrafo estadounidense Kasey Kerbox, a través de una llamada telefónica el pasado 9 de diciembre.

El video compartido por Jiménez y viralizado en redes sociales muestra al fotógrafo nervioso por confesarle a su madre sus planes con su novio. Sin embargo, su semblante cambió mientras la mujer condenaba a partir de su fe la orientación sexual de su hijo.

“¿A qué hora conociste a ese chamaco? Ese chamaco te ha cegado, no conoce de Dios. No quiere nada de Dios… Me pones más enferma de lo que ya estoy… El día que yo muera, tú me vas matar”, recriminó la madre de Henry Jiménez.

Al no poder contener más el llanto, el fotógrafo optó por terminar la comunicación con su madre y cortó la llamada. Sin embargo, la mujer no paraba de condenar a su hijo y aludir a su religión.

Por su parte, Henry Jiménez comentó ayer 16 de diciembre, también vía Instagram, que a pesar de que “su mundo cambió” a partir de la conversación con su madre, él y su prometido siguen siendo los mismos y que aún tienen muchas metas por delante.

Igualmente, usuarios de redes sociales, más allá de condenar la reacción de la madre, felicitaron a Jiménez por la valentía que tuvo de enfrentar a su familia y mostrar que aún hay mucho qué hacer para combatir la homofobia. "Un abrazo muy fuerte. No te conozco, pero tu historia resuena de alguna manera en todos", manifestó el escritor español Javier Ruescas.

"Si tú eres feliz, ¡adelante! Eso es lo más importante. Te admiro por poster algo así tan personal y tan duro", comentó el Tik toker español Samuel López.

