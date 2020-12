López Gatell pide que le pregunten a AMLO sobre su negativa ante usar cubrebocas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell, pidió mediante su supuesta cuenta de Tik Tok, preguntarle al presidente sobre su negativa para usar cubrebocas, luego de que uno de los usuarios de la red le preguntara al médico sobre el tema.

“Esa pregunta, por favor hágansela al presidente directamente, yo entro a las conferencias con cubrebocas, doy saludo con cubrebocas, me lo quito para dar la conferencia porque estoy con sana distancia y me lo pongo al finalizar, todo para promover su uso” mencionó.

Gatell complementó su argumento comentando que no iba a responder por López Obrador, pues no era nadie para tomar una postura por el mandatario “Pregunten eso a él, yo no voy a responder por él, yo no soy él” finalizó.

En los 10 meses que lleva la pandemia de Covid-19, la negativa de López Obrador para el uso de la mascarilla ha sido constante, pues según él, sus especialistas, Gatell entre ellos le han comentado que dicha medida no es eficiente y proporciona una falsa seguridad.

En vuelo de México a Villahermosa vimos por la ventanilla el majestuoso Pico de Orizaba. pic.twitter.com/LvlFIqnDCz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 18, 2020

Las únicas veces que se ha visto a AMLO usar cubrebocas, han sido para viajar en vuelos comerciales como el momento en que viajó a Estados Unidos para tener un encuentro con su homólogo Donald Trump.

