¡Enloqueció! Un hombre impacta con su camioneta un hospital y aterroriza a todo el personal médico

Un conductor de una camioneta perdió la cordura luego de un discusión con otras personas y procedió a impactar su vehículo contra el Hospital Balaji de Nueva Delhi en la India.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del inmueble y las imágenes muestran como los médicos y demás personas huyeron aterradas ante los hechos.

#WATCH Gurugram: CCTV footage shows a man ramming his pick-up truck inside Balaji Hospital premises at Basai Chowk after a tussle between members of the same family over the treatment of 2 elderly patients. Case registered, no arrest made yet

(CCTV footage from 18/12/2020) pic.twitter.com/jjf6jAK8Yr

— ANI (@ANI) December 20, 2020