Abarrotan estaciones de tren en Londres ante nuevo confinamiento

Varios viajeros compartieron sus opiniones sobre las últimas medidas anunciadas por el gobierno del Reino Unido para frenar la propagación del covid-19. Las imágenes del domingo 20 de diciembre muestran a residentes y turistas haciendo cola en la estación de tren Saint Pancras International de Londres.

"Las cosas están sucediendo muy rápido y no tenemos ninguna información sobre lo que está pasando. Es confuso, especialmente ante la Navidad", dijo Bijou, una de los viajeros.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el sábado 19 de diciembre restricciones más estrictas por el covid-19 en la capital británica y las áreas circundantes luego de un aumento en los infectados, limitando efectivamente las opciones de movimiento dentro y fuera de Londres antes de las vacaciones navideñas.

