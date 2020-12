¡Héroe! Revive con masaje cardíaco a un pequeño elefante en Tailandia

El rescatista Mana Srivate revivió con éxito a una cría de elefante atropellada por una motocicleta mientras cruzaba un camino rural de Tailandia.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se ve a Mana dando un masaje cardíaco a la criatura mientras colegas a pocos metros de distancia trataban al motociclista aturdido y herido en la provincia de Chanthaburi, en el este de Tailandia.

Elephant calf was hit by a motorbike in Chanthaburi last night. No serious injuries. National Park rangers helped get the calf back to Mum. pic.twitter.com/LkIGJ8jz8B

— Ian (@iamKohChang) December 20, 2020