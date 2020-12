Captan atropellamiento masivo en la garita de San Ysidro en Tijuana

El terrible accidente ocurrió en las instalaciones de la garita de San Ysidro, cuando un hombre de 27 años viajaba a exceso de velocidad entre las filas de autos, hasta que atropelló a varias personas una de las cuales falleció, el conductor responsable terminó impactado contra una pluma divisoria donde el conductor perdió la vida.

Todos los hechos quedaron registrados en video y se puede observar al vehículo circular a gran velocidad rumbo a la frontera con Estados Unidos, todo esto mientras el lugar se encontraba abarrotado de gente y vehículos.

Tijuana / San Ysidro today. Lunatic runs over 4 people incl someone in a wheelchair before smashing into a barrier at the border gates. pic.twitter.com/RXOGrNrSwa

— Ray Kooyenga (@RaymondKooyenga) December 23, 2020