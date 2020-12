Baby Yoda baila al ritmo de la guitarra de Robert Rodríguez

Tras una semana de finalizar la segunda temporada de The Mandalorian, Robert Rodríguez, quien estuvo detrás del capítulo 14, compartió un video en donde se le ve tocar la guitarra para que Grogu o mejor conocido como Baby Yoda, baile un poco antes de rodar una escena.

El clip fue compartido por la cuenta de Twitter de Rodríguez como un regalo navideño para todos los fanáticos de la serie ambientada en el universo de Star Wars y muestra al pequeño verde sensible a la fuerza moviendo su cabeza y orejas al ritmo de los acordes del director.

El clip rápidamente causó sensación en redes sociales y los usuarios compartieron diversas ediciones poniendo otras canciones clásicas de los 80 para poner a bailar a una de las criaturas más tiernas del universo creado por George Lucas.

This video made my day! #BabyYoda has a great taste in music, even cheesy 80s tunes. #TheMandalorian pic.twitter.com/ywGZlEKQli

— AC Junior 😷 (@CamJunior1972) December 25, 2020